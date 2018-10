Gerderath: Straßen beruhigen und Platz für Kinder schaffen

Gerderath Bezirksausschuss regt an, Parkflächen am Eremitenweg auszuweisen und ihn als „Schleichweg“ unattraktiv zu machen.

Durchaus in Zusammenhang mit der Verkehrssituation im Kreuzungsbereich der beiden Landstraßen in der Ortsmitte von Gerderath (Lauerstraße und Gerderather Burgstraße) steht ein anderes Anliegen des Bezirksausschusses Gerderath: eine Verkehrsberuhigung am Eremitenweg einzurichten. Der Eremitenweg wird nämlich vermehrt als „Schleichweg“ genutzt, um die knifflige, zum Teil schlecht einsehbare Kreuzung der Landstraßen zu umgehen. Der Ausschuss regte daher in seiner jüngsten Sitzung an: Die Stadtverwaltung Erkelenz möge auf dem Eremitenweg wechselseitig Stellplätze markieren, so dass Autofahrer zwangsläufig bei Gegenverkehr warten müssen.