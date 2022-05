Bezirksausschuss : Gerderath plant Fest der Vereine

Auch die Sparta-Fußballer sollen sich beim Fest präsentieren können. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Der Bezirksausschuss diskutiert in seiner jüngsten Sitzung auch über Stand der Umgehungsstraße L364n – viel sei nämlich noch nicht passiert. Schnell könnte es hingegen für einen neuen Basketballplatz gehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Mit einem „Fest der Vereine“ will der Ortsausschuss St. Christophorus am Samstag, 20. August, in Gerderath an die Öffentlichkeit treten. Nach der langen Zeit der Corona-Pandemie sollen die örtlichen Vereine die Gelegenheit bekommen, sich darzustellen und in die Erinnerung der Menschen zu rufen.

„Eine gute Sache“, befand der Vorsitzende des Bezirksausschusses Gerderath, Peter London, bei der Sitzung im Bürgerhaus, in der Julia Ludwig diese Idee des Ortsausschusses vortrug. Im Bereich zwischen Lauerstraße und Grundschule soll unter Einbeziehung des Bürgerhauses ein ganztätiges Programm stattfinden. „Dafür brauchen wir die Unterstützung der Stadt Erkelenz, insbesondere des Bauhofs und des Jugendamts“, so Ludwigs. Der Ausschuss unterstützt sie einstimmig mit einem Antrag, in dem er die Stadt um unentgeltliche Mitarbeit bittet. „Ein solches Fest der Vereine ist eine gute Gelegenheit, auf uns aufmerksam zu machen und den Menschen wieder ein Leben unter freiem Himmel zu ermöglichen“, meinte Ludwig.

Nicht alle Dinge werden so schnell geregelt, wie die Vorbereitung für das Fest der Vereine. Bereits seit August 2021 wartet der Ausschuss auf eine Stellungnahme des Landebetriebs Straßen zu Vorschlägen des zur geplante L364n als Umgehungsstraße von Gerderath und Gerderhahn. Bis jetzt hat sich die Behörde noch nicht dazu geäußert, beklagte London.

Das Handeln der Stadt Erkelenz ist dagegen blitzschnell. Der Wunsch des Ausschusses, eine Basketballanlage zu verlegen, wurde sofort aufgenommen und wird eventuell noch in diesem Jahr umgesetzt. Noch befindet sich der Basketballkorb auf dem Spielplatz an der Meister-Gerhard-Straße. Dort ist aber eine Anlage mit Spielfläche aus Lärmschutzgründen nicht möglich. So kam die Anregung einer Verlegung zum benachbarten Bolzplatz. „Bei einer Ortsbesichtigung wurde diese Stelle als gut empfunden“, berichtete London, der vor der Sitzung mit den Ausschussmitgliedern die beiden Stellen besichtigt hatte. Auf dem Bolzplatz soll eine acht mal acht Meter große Spielfläche errichtet werden, die nicht nur das Werfen, sondern auch das richtige Spielen möglich macht. Die Kosten von 6000 Euro sollen nach Möglichkeit in diesem Jahr aufgebracht werden, so dass eventuell noch in diesem Jahr gebaut werden kann.