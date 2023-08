Extrem seltene Erkrankung Menschen sammeln tonnenweise Kronkorken für zwölfjährige Gerderatherin Frieda

Sie ist damit eine von nur 15 Kindern in ganz Deutschland mit dieser Krankheit, bei der wegen eines fehlenden Enzyms abgestorbene Zellen im Körper nicht abgebaut werden können. Das führt dazu, dass sich in vielen Fällen Glieder versteifen, Betroffene künstlich ernährt und beatmet werden müssen. Die Lebensspanne mit diesem Krankheitsbild ist in der Regel sehr kurz.