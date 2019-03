Glückwunsch : Marianne Görtz ist und bleibt die gute Seele des Hauses

Marianne und Willi Görtz feiern heute ihre diamantene Hochzeit in Erkelenz-Gerderath. Foto: Nicole Peters

Gerderath Marianne und Willi Görtz aus Gerderath sind sich beim Tanzen im Saal der Gastwirtschaft Meurer im Ort begegnet und später ein Paar geworden. Sie haben am 21. März 1959 standesamtlich geheiratet und feiern damit jetzt Diamanthochzeit.

Dazu richten sie mit tatkräftiger Unterstützung eine Kaffeetafel für Nachbarschaft, Familie und Bekannte aus. Die beiden und ihr Sohn sind immer gerne zusammen in Urlaub gefahren. So war das Paar bereits in Bayern sowie auf Sri Lanka und Kreta. Dazu ging das Paar immer wieder gerne tanzen. Sie sind inzwischen stolze Großeltern von einem Enkel.

Die Jubilarin wurde am 17. Februar 1938 in Mönchengladbach geboren und hat immer in Gerderath gewohnt. Sie erlernte den Beruf der Damenschneiderin. Als Gesellin hat sie beim praktischen Leistungswettbewerb der Handwerksjugend von der Handwerkskammer Aachen sogar einen zweiten Preis erhalten. Nach der Geburt des Sohnes ist sie zuhause geblieben und hat für die ganze Familie einschließlich der Oma und sich selbst Kleidung und damit Unikate genäht. Sie war und ist die Seele des Hauses und hat immer Haushalt und den Garten, zeitweise mit Nutzgarten, in Ordnung gehalten.

Der Jubilar erblickte am 19. November 1936 in Gerderhahn das Licht der Welt und ist im Jahr der Hochzeit nach Gerderath gezogen. Er ist Fliesenleger und war in diesem Beruf sein Arbeitsleben lang im Kreis Heinsberg beschäftigt. Heutzutage ist er immer noch im eigenen Haus aktiv und führt beispielsweise im Bad gekonnt und einfallsreich Fliesenarbeiten aus.