Vorfall in Gerderath Kamera filmt Trio bei Kiosk-Einbruch

Gerderath · Drei junge Männer sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Kiosk in Gerderath eingebrochen. Sie erbeuteten Tabakwaren, wurden allerdings gefilmt.

04.01.2024 , 17:00 Uhr

Die Polizei sucht nach den Tätern. Foto: dpa/Friso Gentsch

(RP) Drei junge Männer sind am frühen Mittwochmorgen in einen Kiosk auf der Lauerstraße in Gerderath eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hat eine Überwachungskamera die Täter dabei aufgezeichnet. Demnach fuhren die Männer gegen 0.30 Uhr mit einem Auto am Kiosk vor und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum. Dort erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen diverse Tabakwaren und E-Zigaretten, bevor sie mit ihrem Auto in unbekannte Richtung flüchteten. Auf den Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass es sich um junge Männer handelt, die vermutlich im Alter zwischen 18 und 20 Jahren waren. Sie waren laut Polizei mit hellen Daunenjacken bekleidet. Ihre Gesichter hatten die Täter mit Tüchern maskiert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu ihrer Identität machen können. Wer helfen kann, soll sich unter 02452 9200 melden. Hinweise können auch unter polizei.nrw gegeben werden.

