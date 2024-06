“Wir sind bunt“ Fest an Gerderather Peter-Härtling-Schule

Am vergangenen Samstag hat die Peter-Härtling-Schule in Gerderath ihr Schulfest unter dem Motto „Wir sind bunt“ gefeiert. Nach sechs Jahren fand für die Grundschulkinder aus Gerderah und Schwanenberg damit endlich wieder ein gemeinsames Fest statt. Zuvor konnte ein Fest aufgrund der Pandemiezeiten und der aufwendigen Sanierung des Hauptstandortes in Gerderath nicht realisiert werden.