Sommerferienspiele im Gerderather Jugendhaus Circel : Umweltbewusst und fußballbegeistert

Gerderath Acht Kinder und acht Jugendliche erleben Spaß und Information bei den Ferienspielen im Jugendhaus Cirkel. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen waren nur 16 anstatt der zuvor geplanten 36 Teilnehmer mit von der Partie.

Stand in der ersten Woche vor allem bei den Kindern das Zaubern im Mittelpunkt, ging es in der aktuellen zweiten Woche um das Thema „Der Umwelt zuliebe“, und es werden in der kommenden Woche die beliebtesten Urlaubsländer mit Bastelaktionen oder Malwettbewerben aufgegriffen. Während der ganzen Zeit stand und steht „Street-Soccer kicken“ im Zentrum der jugendlichen Aktivitäten, wobei die Jungs sich in selbstständiger Weise auch immer wieder bei den Kindern einbringen, erzählte Mona Bobrow.

„Über Instagram beteiligen wir uns an der online-Kampagne ‚Wir sind #zukunftsrelevant‘“, ergänzte Mona Bobrow. Die zeige auf, was in der evangelischen Kinder- und Jugend(sozial)arbeit geleistet wird. Für Pfarrerin Neubauer-Krauß ein Beispiel für die intensive Arbeit mit den Kindern, die die Leiterin umsetzt. Bezugsbetreuerin Mira (15) war erstmals in dieser Funktion dabei und genoss die Arbeit mit den Kindern. Teilnehmerin Maja (8) war ganz vom Zaubern begeistert und freute sich darüber, neue Freunde gefunden zu haben. Ebenso wie Zoey (8), die seit langem an den Sommerferienspielen teilnimmt.