Am letzten April-Wochenende Gerderather feiern Frühkirmes

Bereits am Samstag, 27. April, ab 15.30 Uhr werden die Majestäten von den Schützen abgeholt und versammeln sich an der Königsresidenz am Floßbach zur Aufstellung des Königsbaums. Im Anschluss an die Heilige Messe um 18.30 Uhr folgt auf der Genenderstrasse die Kirchenparade. Mit dem Majestätenball findet der erste Tag der Frühjahrskirmes seinen krönenden Abschluss im Gerderather Bürgerhaus.