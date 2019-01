Neujahrsempfang in Gerderath: Liebenswert und gut gerüstet

Gerderath Viel Lob für die Ortsgemeinschaft Gerderath äußerte der Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen in seinem Grußwort beim Neujahrsempfang im Bürgerhaus. CDU-Ratsherr Peter London bedankte sich bei allen Mitwirkenden.

„In Gerderath steht die Dorfgemeinschaft zusammen“, stellte Bürgermeister Peter Jansen beim Neujahrsempfang heraus. Der Zusammenhalt und die Gemeinschaft in Gerderath würden dafür sorgen, dass der Ort nicht nur ein Ort zum Wohnen sei, sondern ein Ort, in dem es sich gut leben lässt und in dem das Zusammengehörigkeitsgefühl sehr groß ist.

Er ist guter Hoffnung, dass die Fertigstellung in der zweiten Jahreshälfte gefeiert werden und er dann auch die Eigenleistung der Bürger würdigen kann, die ehrenamtlich beim Umbau mitwirken. „Die Bauarbeiten behindern uns zwar beim Betrieb des Hauses, jedoch hat die Ortsgemeinschaft dafür gesorgt, dass wir das Haus nicht während der Bauzeit schließen müssen.“ Nach Abschluss der Arbeiten soll die Rasenfläche gegenüber den beiden Eingängen zum Schotterrasen werden, damit dort bei Kirmesveranstaltungen Schausteller für ihre Fahrgeschäfte einen stabilen Stand erhalten. In seinem Rückblick vergaß London nicht den Dank an die Vielen, die sich in Gerderath in Unternehmen, Behörden, Vereinen oder politischen Gremien engagieren: „Gemeinsam für Gerderath – wir sind auf einem guten Weg!“ Besonders erwähnte er die Durchführung des St.-Martin-Zugs, der dank der Hilfe Vieler zum größten in der Stadt Erkelenz geworden ist. „Gerderath wächst“, sagte London erfreut. Inzwischen hat der Ort 5.221 Einwohner und den langjährigen Trend des Bevölkerungsrückgangs gestoppt. Weil der Ort wächst, muss er sich auch weiter entwickeln. Dazu gehören der Ausbau der Kreisstraße 28 nach Kleingladbach mit einem Radweg und die Freigabe der Bundesstraße 221 bis Orsbeck im Herbst. Der Herzenswunsch – ein Kreisverkehr an der Lauerstraße/Fronderath/Gerderather/ Burgstraße – könne vielleicht realisiert werden, nachdem die Stadt die Planung dafür übernommen hat.