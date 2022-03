Nach zwei Jahren Pause : Georgiusmarkt in Holzweiler findet wieder statt

Erkelenz Die traditinsreiche Veranstaltung blickt auf eine Jahrhunderte alte Geschichte zurück. Am Sonntag präsentieren wieder Hobbykünstler ihre Werke.

Die Veranstaltung geht auf eine alte Tradition zurück. Der Markt war schon im 19. Jahrhundert eng mit der Wallfahrt nach Holzweiler zum Heiligen Georg verbunden. Dieser Wallfahrtsmarkt und die Wallfahrt endeten um 1900. Danach verblieb in Holzweiler lediglich die Frühkirmes zu diesem Termin. Die Dorfgemeinschaft Holzweiler hat anlässlich des Jubeljahres 1998 den früher so beliebten Markt wieder aufleben lassen. Seitdem findet er regelmäßig statt.

Bereits im Mittelalter hatte Holzweiler, im Gegensatz zu anderen Orten, die in der Regel zweimal jährlich Markt abhielten, als einer der wenigen Orte im gesamten Bereich das Recht, dreimal jährlich Markt zu halten. Auf den damaligen Märkten gab es alles zu kaufen, was man zum täglichen Leben benötigte. Beim heutigen Georgiusmarkt zeigen hingegen vor allem Hobbykünstler ihre Produkte. Handarbeiten, Näharbeiten, Schmuck, Malerei und vieles andere mehr werden im Pfarrheim gezeigt. Viele Künstler aus Nah und Fern haben in den vergangenen Jahren diesen Markt durch die Präsentation ihre Werke bereichert. So ist der Markt in jedem Jahr ein Stück weiter gewachsen und verändert sich von Jahr zu Jahr, indem immer wieder neue Dinge gezeigt werden. Zudem gibt es auch eine Cafeteria mit Kuchenbuffet.