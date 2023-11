Neuer Vorstand Generationenwechsel bei der Dorfgemeinschaft Golkrath-Hoven

Füßers Rücktritt war eigentlich so nicht geplant. In seinem Jahresbericht erklärte er ergriffen, dass er aufgrund seiner privaten Situation kürzertreten muss. Er bedankte sich in seinem letzten Jahresbericht bei den Vereinen für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Ausdrücklich erwähnte er die vielen ehrenamtlichen Arbeiten in Eigenleistung. Ein Indiz hierfür sei die gut erhaltene Mehrzweckhalle. „Grundlage für eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung ist nicht immer nur zu fordern, sondern sich aktiv zu beteiligen. So haben wir es in den letzten Jahren mit Erfolg gehalten und ich hoffe, dass der neue Vorstand dies so weiterführt“, sagte Füßer. Er wünschte dem neuen Vorstand viel Erfolg und gutes Gelingen.