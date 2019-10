Europafest in Erkelenz : Gemeinsames Projekt als Wunsch

Beim europäischen Fest mit Freunden in der Stadthalle überreichte Bürgermeister Peter Jansen Präsentkörbe an die Gäste. Foto: Renate Resch

Die Europatage in Erkelenz haben der Partnerschaft einen neuen Impuls verliehen. Das gegenseitige Verstehen stand im Mittelpunkt des Treffens. Im Mittelpunkt stand der große Festabend in der Stadthalle.

Den Wunsch, der den europäischen Gedanken am deutlichsten werden lässt, äußerte der Erkelenzer Ehrenbürger Yannick Duval beim Festabend des Europafestes, das der Verein Erkelenz international auf Bitten des Partnerschaftskomitees ausrichtete. „Die Tage in Erkelenz sollen unseren Partnerschaften neuen Impuls verleihen, indem wir mehr mobilisieren und – warum nicht? – alle hier versammelten Städte sich ein gemeinsames Projekt ausdenken, daran arbeiten und es aufbauen“, sagte der Vorsitzender des Partnerschaftskomitees von St. James. Das letzte Oktober-Wochenende, in dem seit Jahren der französische Markt in Erkelenz stattfindet, war für den Verein Erkelenz international der richtige Zeitpunkt für sein Europafest. Helmut Dahlen, der für den Gewerbering den Markt organisiert, begrüßte die Idee, das Genuss-Wochenende mit dem Europafest zu kombinieren.