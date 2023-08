Lionsclub Selfkant lud ein Gelungene Weinfest-Premiere im Erkelenzer Ziegelweiherpark

Nach vorsichtiger Schätzung hatte der Lionsclub 2000 Weingläser mit seinem Emblem anfertigen lassen. Die Gläser wurden an die Besucher verkauft, die an den einzelnen Ständen mit dem Rebensaft gefüllt worden. „Durch den Verkauf von Gläsern und unseren Anteil an dem Weinverkauf hoffen wir auf eine große Spende für den Kinderschutzbund in Erkelenz“, so war die vorab von Viethen verkündete Absicht.