Polizei sucht Hinweise : 69-jähriger Mann wird vermisst

Erkelenz Ein 69-Jähriger aus Lindern wird vermisst. Der Mann war früher Lehrer am Cusanus-Gymnasium Erkelenz. Die Polizei bittet Personen, die den Mann gesehen haben, sich unter 02452 9200 zu melden.

Seit Donnerstag, 23. Januar, wird ein Mann aus Geilenkirchen-Lindern vermisst. Der 69-Jährige war viele Jahre lang Lehrer am Cusanus-Gymnasium und ist darum auch vielen Menschen in Erkelenz und Umgebung bekannt.

Er verließ nach Angaben der Polizei am frühen Donnerstagmorgen sein Wohnhaus an der Straße Linderner Bahn. Sein blauer Ford Mondeo wurde später auf einem Parkplatz an der Straße Rurallee in Linnich parkend gefunden. Gegen 8.15 Uhr wurde der Linderner zuletzt von einem Zeugen am Flussufer der Rur gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Polizeihubschraubern und Mantrailer Hunden im Bereich der Linnicher Rur verliefen bislang ergebnislos.