Im Kreis Heinsberg Gedenkveranstaltungen gegen Nationalsozialisten

Auch am kommenden Wochenende werden in Erkelenz und in Hückelhoven wieder Gedenkstunden abgehalten. In Erkelenz ist der Heimatverein der Erkelenzer Lande federführend in der Organisation. Hier werden seit 2011 auf dem Marktplatz in einer Endlosschleife als „Akustische Stolpersteine“ vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang die Namen der etwa 120 Opfer aus dem Stadtgebiet Erkelenz verlesen. Das ist in diesem Jahr aufgrund der Umgestaltung des Marktplatzes allerdings nicht möglich. Daher möchte der Heimatverein an diesem Tag in einer kleinen Gedenkfeier im Alten Rathaus an die Opfer erinnern. Zu dieser Gedenkfeier lädt der Heimatverein ein und bittet vorab um Anmeldung. Die Opfer dürften nicht vergessen werden, das sei heute wichtiger denn je, heißt es weiter. Die Veranstaltung findet am Samstag um 18.15 Uhr statt.