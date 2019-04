Landestheater Detmold zu Gast in Erkelenz : Humorvoll inszenierte Operette

Erkelenz Mit dem Stück „Der Vetter aus Dingsda“ gastierte das Landestheater Detmold in der Stadthalle Erkelenz. Das geheimnisvolle Verwechslungsspiel bereitete den Besuchern einen leichten und klangvollen Abend.

In dem geheimnisvoll-lustigen Verwechslungsspiel geht es um die schöne, wohlhabende und fast volljährige Julia, die nach Ansicht ihres Onkels und Vormunds Josse Kuhbrot unter die Haube soll. Wenn es nach ihm geht, dann steht der künftige Ehemann schon fest: Dessen Neffe August soll es werden, damit das umfangreiche Erbe in der Familie bleibt. Julias Herz aber schlägt allein für Roderich. Schon vor sieben Jahren schwor sie ihm die Treue. Nur weilt er seitdem im Fernen Osten, in „Dingsda“, genauer gesagt Java, und nur ein gemeinsamer Ring erinnert die beiden an ihr gegenseitiges Versprechen. Sehnsüchtig wartet Julia nun auf ihren Liebsten.