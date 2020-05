Kostenpflichtiger Inhalt: Cafés und Restaurants in Erkelenz : Gastronomie am Markt ist im Wandel

Langsam kommt wieder Leben in die Bistros, Cafés und Restaurants. Rund um den Markt in Erkelenz vollzieht sich ein Wandel. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Die Freiluftsaison in der Außengastronomie läuft wieder an. Nicht nur wegen Corona hat sich bei Cafés und Restaurants in Erkelenz vieles verändert. Das „ Le Journal“ ist zu, „Tante Kähe“ kommt.