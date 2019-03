Neueröffnung am Erkelenzer Markt : Neuer Akzent der Gastro-Szene am Markt

„Pat Rick's“ nennt Patrick Stracke (vorne) sein neu eröffnetes Café-Bistro am Erkelenzer Markt. Foto: Angelika Hahn

Erkelenz Geschäftswelt und Gastronomie im Erkelenzer Zentrum sind im Umbruch. Ladenlokale stehen leer; aber es gibt auch Positives.

Von Angelika Hahn

Wer mit offenen Augen auf dem Erkelenzer Markt flaniert, bemerkt seit geraumer Zeit den Umbruch: Vor allem auf der dem Portal des Alten Rathauses gegenüber liegenden Marktseite fallen die leeren Ladenlokale der früheren Bäckerei Lütterforst und des griechischen Restaurants Delphi auf. Und die Gastromonie-Szene erlebt aktuell einen Umbruch – Licht und Schatten zugleich. Während das Bistro Julien’s als beliebter Treffpunkt Ende des Monats schließt, eröffnete am Donnerstag wenige Meter entfernt, dort wo Ende Januar das Café Klinkenberg geschlossen hat, ein neues Café-Bistro: Pat Rick’s Café & Bistro.

Der Name verweist auf Inhaber Patrick Stracke (45), der mit seinem Bistro einen eigenen Akzent am Markt setzen will, sich weniger als Konkurrenz denn als Ergänzung zu den alt eingesessenen Kollegen auf der gegenüberliegenden Marktseite sieht. Stracke hat die Räumlichkeiten umgebaut und gründlich saniert und bietet nun seinen Gästen einen hellen Gastro-Raum sowie Außenbedienung an.

Derzeit hat sein Betrieb – mit zwei Mitarbeitern – von 9 bis 18 Uhr geöffnet, bietet die für Café-Bistros klassische Getränkeauswahl an, aber auch ein Frühstücksangebot sowie ein Kuchenbüffet, das Stracke teilweise von der Heinsberger Konditorei der Lebenshilfe bezieht, teilweise backt der Gastro-Allrounder selbst. Übrigens mit Berücksichtigung von Allergikern in Sachen Gluten- und Weizenfreiheit.

In Kürze wird es auch Mittagstisch im Bistro geben, kündigt Stracke an, der auf die Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten Wert legt. Auch eine Ausweitung der Öffnungszeiten im Sommer auf die Abendstunden sei angedacht.

„Wir sind zurzeit noch in der Anlaufphase, denken an einen Ausbau des Angebots und nehmen deshalb gerne Anregungen und Wünsche unserer Gäste entgegen“, sagt Stracke, der selbst in seinem Café-Bistro präsent ist und zur Eröffnung viele Glückwünsche entgegennahm.