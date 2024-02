Gastbeitrag von Günther Merkens Wie der Strom nach Erkelenz kam

In den Quellen finden sich wenige Hinweise auf Lichtquellen in Erkelenz. Gaspers/Sels schreiben in der Geschichte der Stadt, dass es ab 1846 eine spärliche Straßenbeleuchtung gab. 1859 wurden Öl-Straßenlaternen aufgehängt, die von der Stadt Neuss gekauft wurden, da in Neuss nun Gasbeleuchtung gab. Die Laternen hingen an Seilen, die über die Straße gespannt waren. Zum Reinigen, Füllen und Anzünden ließ man sie herunter. Später wurden Öllampen durch Petroleumlampen ersetzt.