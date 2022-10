Am Tagebau Garzweiler : Mehrere Hundert Menschen zu Lützerath-Demo erwartet

Lüzerath Der Weiler Lützerath am Tagebau Garzweiler ist ein Symbol der Proteste von Klimaschützern. Ursprüngliche Bewohner leben hier nicht mehr, dafür sind Aktivisten gekommen. Nun ist beschlossen, dass der Ort verschwinden soll. Dagegen wird demonstriert.

An dem Weiler Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler wollen am Sonntag (12 Uhr) Klimaschützer gegen das geplante Abbaggern des Orts demonstrieren. Zu den Organisatoren gehört die Initiative „Alle Dörfer bleiben“. Einige Hundert Teilnehmer werden erwartet, mehrere Reden sind geplant. In dem aus wenigen Häusern bestehenden Weiler an der Kante des großen Tagebaus leben seit mehr als einem Jahr Aktivisten, die verhindern wollen, dass der Ort für die darunter liegende Braunkohle verschwindet. Lützerath, das hier „Lützi“ genannt wird, ist zu einem neuen Symbol für die Protestbewegung geworden. Die ursprünglichen Bewohner sind bereits weggezogen.