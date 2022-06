Braunkohletagebau Garzweiler : Grüne fordern „Marschall-Plan“ für fünf gerettete Erkelenzer Dörfer

Erkelenz Die Grünen in Erkelenz reagieren auf den Koalitionsvertrag der neuen NRW-Landesregierung. Diese hatte sich für den erhalt von fünf Dörfern im Erkelenzer Stadtgebiet ausgesprochen.

Der Erfolg sei jedoch nicht der Einsicht, sondern dem wachsenden Sachzwang geschuldet, den die Klimakrise auf die Politik ausübt. „Klar ist, dass der Kohleausstieg so schnell wie möglich erfolgen und die Kohle unter den Dörfern in der Erde bleiben muss“, betont Schuflitz.

Handlungsbedarf sehen die Grünen auch in der Unterstützung der betroffenen Bürger. „Einige sind in den Dörfern geblieben, andere sind längst umgesiedelt“, erläutert Ratsfrau Britta Kox. „Das sind Menschen mit gleichen Wurzeln und Lebensgeschichten, die sich nun an entgegengesetzten Enden der Stadt wiederfinden.“ Hier sei der Erhalt der gemeinsamen Identität wichtig. Andere Fragen seien ganz praktischer Natur, sagt Kox. Zum Beispiel die Namensfrage: Bleibt es beim provisorischen „(neu)“ für die Umsiedlungsstandorte oder werden die Altorte umbenannt? Darüber hinaus wird die teilweise vernachlässigte Infrastruktur in den ehemaligen Tagebauorten in den kommenden Jahren einige Mehrkosten verursachen, die die Kommune stemmen muss.