Gartenschau im Tagebau Landesregierung unterstützt IGA für das Rheinische Revier

Dass die Kommunen rund um den Tagebau Garzweiler bestrebt sind, die Internationale Gartenschau (IGA) im Jahr 2037 in die Region zu holen, haben sie in den vergangenen Monaten des Öfteren signalisiert. Federführend ist hier der Zweckverband Landfolge, zu dem sich die Kommunen Erkelenz, Mönchengladbach, Jüchen, Grevenbroich und Titz zusammengeschlossen haben. Im Mai wurde bekannt gegeben, wie teuer das Projekt IGA werden soll: 315 Millionen Euro. Im Juni stimmte der Zweckverband für die Gartenschau und machte so den Weg zur Bewerbung frei.