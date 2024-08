Selten aufgeführtes Stück Fulminanter Abschluss für Erkelenzer Orgelsommer

Melodisch, sanft, beschwingt kommen einige Teile daher, andere wirken bedrohlich und erschreckend bis hin zum quälenden Entsetzen und der Ohnmacht, die geradezu plastisch zu Tage treten beim Orgelspiel von Knauer. Mit der „Heimkehr zu Gott“ findet der Pilger endlich das, was er sucht. Sein Blick auf die Welt, auf das Gute und Böse, ist verklärt. Müßiggang hat sich breit gemacht, der Tod wird ausgelacht, obwohl niemand ihm entgehen kann. Der Mensch schafft sich seine Scheinwelt, er gibt falschen Dingen neue Namen: Aus Grausamkeit wird Strenge, aus Wucher werden Zinsen, aus Trägheit Gutmütigkeit. Der Pilger erkennt, dass die vermeintliche „Krönung der Weisheit“ nicht mehr ist als eine Täuschung, von der sich die Menschen blenden lassen. Vom Erleben, Durchschauen und Verändern dauert es seine Zeit in diesem verworrenen Labyrinth der Welt, auf der es kein Paradies gibt, weil die Menschen es in ihrer Unvernunft zerstört haben. „Kehre um“, sagt die geheimnisvolle Stille wiederholt, „kehre um und denke zurück, wovon du ausgegangen bist.“