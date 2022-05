Für kinderfreundliches Erkelenz​: Fahrraddemo mit 120 Teilnehmern​

Die Aktion „Kidical Mass“ fand in mehr als 200 deutschen Städten statt – auch in Erkelenz machten viele Familien mit. Foto: Mark Meenenga

Erkelenz Erkelenzer Familien protestierten am Wochenende als Teil einer bundesweiten Aktion für eine kinderfreundliche Stadt. Planungen der Verwaltung laufen bereits.

Demonstrationen hat es in Erkelenz in den vergangenen Jahren regelmäßig gegeben. Sie hatten zuletzt aber entweder mit dem Krieg in der Ukraine oder den Dörfern am Tagebaurand zu tun. Am vergangenen Wochenende haben nun insgesamt 120 Teilnehmer in der Stadt für eine fahrradfreundliche Zukunft demonstriert. Die Aktion „Kidical Mass“ fordert „ein kinderfreundliches und sicheres Erkelenz“, wie die Veranstalter mitteilen.