Für Grundschüler : Neue Kurse beim Städtischen Musikverein Erkelenz

Erkelenz Nach den Sommerferien startet zum achten Mal eine neue Klasse. Bereits vorher haben Grundschüler die Möglichkeit, bei verschiedenen Schnupperkursen Instrumente auszuprobieren.

Angeboten werden Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, Tenorhorn, Posaune und Schlagzeug. Zwei Jahre lang bekommen die Schüler wöchentlich 30 Minuten Einzelunterricht bei erfahrenen Ausbildern und spielen zusätzlich gemeinsam in einem Schülerorchester. Beides findet samstagvormittags zentral in der ehemaligen Pestalozzi-Schule am Schulring in Erkelenz statt. „Darüber hinaus gestalten wir mit den Schülern der Bläserklasse an den beteiligten Grundschulen auch Schulfeste und Konzerte mit, wodurch sich immer wieder schöne Gelegenheiten ergeben, das Erlernte vor Familie und Freunden zu präsentieren“, berichtet Ullmann.

Möglichkeiten dazu gibt es am 27. April in der GGS Kückhoven (15 bis 16 Uhr), am 5. Mai in der Astrid-Lindgren-Schule (15 bis 16 Uhr), am 18. Mai in der GGS Schwanenberg (15 bis 16 Uhr), am 21. Mai in der GHS Erkelenz ist (12 bis 14 Uhr) und am 1. Juni in der GGS Gerderath (15 bis 16 Uhr).