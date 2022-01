Für die verbliebenen Bewohner : Neuer Treffpunkt in Kohledörfern

Neuer Treffpunkt in Kohledörfern

Tagebaurand nahe Keyenberg: Aus dieser Perspektive sieht es aus, als stünde der Bagger schon in den Vorgärten der verlassenen Häuser. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Das Gerätehaus in Keyenberg könnte zu einer Anlaufstelle umfunktioniert werden. Aufgrund der Baupreissteigerung gibt es mehr Geld für Umsiedler.

Während der Erhalt der fünf Erkelenzer Kohledörfer – oder zumindest deren Fläche – mittlerweile gesichert scheint, ist die Situation für die noch verbliebenen Bewohner weiter unbefriedigend. Während die Infrastruktur zunehmend verfällt, immer mehr Gebäude im Besitz von Tagebaubetreiber RWE gelangen und nun vorerst auch die Kirchen geschlossen sind, beklagen viele Bewohner einen fehlenden Treffpunkt – unabhängig von den derzeitigen Corona-Maßnahmen. Ein solcher scheint nun in Keyenberg gefunden zu sein. Wie die Stadt Erkelenz mitteilt, könnte künftig hierfür das alte Feuerwehrgerätehaus genutzt werden.

Aktuell sind bereits mehr als die Hälfte der Menschen aus den Dörfern Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich umgesiedelt, die meisten davon an den Umsiedlungsstandort im Erkelenzer Norden. Ein großer Teil der Verbliebenen wird noch folgen, zwischen zehn und 20 Prozent wollen in den Altdörfern bleiben. Nach der Schließung der entwidmeten Kirchen in Keyenberg, Kuckum und Berverath soll es zudem bei der Pfarrei Christkönig auch Gespräche über eine zukünftige weitere Nutzung geben.