Für 4,9 Millionen Euro : Grundschule Kückhoven wird erweitert

Erkelenz Der Bau aus den 1960er Jahren ist zu klein für die vielen Kinder geworden. Bis Ende 2024 soll er erweitert und saniert werden. Die Politik spricht von einem Modellprojekt.

Die Kückhovener Gemeinschaftsgrundschule soll mit einem Anbau modernisiert, energetisch saniert werden und zwei weitere Klassenräume bekommen. Dafür hat sich der Bauausschuss des Erkelenzer Stadtrats einstimmig ausgesprochen. Startschuss für das 4,9 Millionen Euro teure Projekt soll in den kommenden Sommerferien sein. Damit wird die Schule nach jetzigem Plan etwa 300.000 Euro teurer als zunächst angenommen.

Den Zuschlag für die Maßnahme hat das Erkelenzer Architekturbüro Viethen erhalten, das in der Region schon zahlreiche Schul- und Kitaprojekte umgesetzt hat. Derzeit fasst die Grundschule sechs Klassenräume im Hauptteil des Gebäudes, in einem Anbau sind die Verwaltung und die Pausen-WCs untergebracht. Dieser Anbau soll nun abgerissen und durch einen neuen ersetzt werden, wie Architekt Georg Nowak im Ausschuss erklärte. Dieser Neubau wird zweigeschossig, im Erdgeschoss werden Verwaltungsräume, ein offenes Sekretariat und ein neues Lehrerzimmer mit separatem Außenbereich sowie eine neue vom Pausenhof erreichbare WC-Anlage untergebracht. Oben finden zwei weitere Klassenräume Platz, sodass die Grundschule dann komplett zweizügig sein könnte. Auch in Kückhoven war der Bedarf schließlich zuletzt gewachsen.