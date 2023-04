Im Kreis Heinsberg Fünf Verletzte bei zwei Unfällen am Sonntag

Außerdem berichtet die Polizei von einem gestohlenen Fahrrad und einer Beschädigung an der Wassenberger Kirche. Am Mittwoch wurde gegen 22 Uhr ein Fahrrad aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses an der Wilhemstraße in Erkelenz entwendet. In der Nacht konnten Zeugen laute Stimmen von mehreren Personen hören. Am Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass die Haustür offen stand und das Fahrrad fehlte. Es ist ein Mountainbike der Marke Conway in der Farbe blau/weiß. Zwischen Mittwoch, dem 22. März, 16 Uhr, und Donnerstag, dem 23. März, 10 Uhr, zerstörten Unbekannte den Bewegungsmelder an der evangelische Kreuzkirche in der Bergstraße in Wassenberg. Zudem wurde die Deckenvertäfelung an mehreren Stellen wahrscheinlich mit einem Feuerzeug beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.