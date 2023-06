Fünf Schlägereien Polizei zieht Fazit nach Erkelenzer Lambertusmarkt

Fünf Schlägereien auf dem Lambertusmarkt Die Polizei hat am Montag ein positives Fazit zum Erkelenzer Lambertusmarkt gezogen, der am Donnerstag begonnen hatte. Insgesamt habe es fünf Körperverletzungsdelikte gegeben: eines am Freitag und je zwei am Samstag und Sonntag. „Das ist eine überschaubare Menge, für ein Fest dieser Größe ist beim Lambertusmarkt alles total im Rahmen abgelaufen“, bilanzierte Polizeisprecher Frank Linkens. Zeugen werden bei einer Schlägerei gesucht, zu der es in der Nacht zu Sonntag gegen 2.30 Uhr im Bereich Nordpromenade/Ziegelweiherpark am Rande der Kirmes kam. Ein 19-Jähriger gab an, dass er von einem Mann gewürgt und mehrfach gegen das rechte Ohr geschlagen worden sei. Den Täter beschrieb er als etwa 20 bis 23 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß und komplett in schwarz gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter 02452 9200 zu melden.