Führerscheinprüfungen im Erkelenzer Land : Auf Kosten der Unabhängigkeit

Meinung Erkelenzer Land Fahrschülerinnen und Fahrschüler sind aktuell mit langen Wartezeiten konfrontiert, wenn sie einen Führerschein machen wollen. Das kostet nicht nur Nerven, sondern auch bares Geld.

Ein Führerschein gehört für viele zum Erwachsenwerden dazu. Schön blöd, wenn die Kosten steigen und das Projekt Unabhängigkeit teurer wird als erwartet. Dies könnte nun tatsächlich Fahrschülerinnen und Fahrschülern im Erkelenzer Land passieren. Sie müssen aktuell mit langen Wartezeiten rechnen. In der Zwischenzeit werden Wartezeiten mit Fahrstunden gefüllt, um in Übung zu bleiben. Außerdem gibt es wohl nichts Fieseres als die Ungewissheit, wann es endlich geschafft ist. Mit 16 oder 17 Jahren ist ein halbes Jahr eine Ewigkeit und zudem noch mit weiteren Prüfungen, Klausuren und Terminen für die Schule voll gestopft. Da ist es wohl das Schwerste, jemandem, der endlich erwachsen und unabhängig werden will, zu sagen: „Hab Geduld, es sind doch nur ein paar Wochen.“