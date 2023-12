Aktion in Immerath Pfadfinder setzen ihr Friedenszeichen

„Auch wenn das zurückliegende Jahr in Sachen Frieden besonders durch den Krieg in der Ukraine und im Gaza-Streifen geprägt ist, weil dort immer eben noch kein Frieden eingekehrt ist, ist es auch an uns, hier konkret in Erkelenz, den Frieden zu suchen. Mit dem Friedenslicht wollen wir die Sehnsucht nach Frieden in Erkelenz wachhalten“, sagt Danika Danika Drexler vom Stammesvorstand der PSG Immerath.