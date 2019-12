Friedenskonzert in Katzem : Adventsmusik für den Frieden

Katzem Ein Friedenskonzert gab die Cäcilien-Chorgemeinschaft Katzem-Lövenich.

Das nachfolgende Konzertprogramm in St. Maria Empfängnis Katzem präsentierte sich als ein schillerndes Potpourri von Liedern mit und ohne weihnachtlichen Bezug, die zwar alle auf ihre Weise vom Frieden erzählten, aber unterschiedlicher nicht hätten sein können. Zu klassischen Werken wie einem Auszug aus Beethovens Mondscheinsonate, bei dem Pauline Heines am Cello überzeugte, gesellten sich weihnachtliche Lieder „op Platt“ – wie „Chreskenk, komm noch ens erav“ oder „Engel jött et och bej os hey“, angelehnt an „Gloria“ der Höhner. Das ist insofern nicht weiter verwunderlich, als dass der Mann, der die Lieder für den Chor überarbeitet, am Keyboard spielt und erneut die Gesamtleitung des Konzertes übernahm, niemand anderes ist als Mundartdichter Theo Schläger.