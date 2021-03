Kostenpflichtiger Inhalt: Protestaktion in Erkelenz : Fridays for Future mit Kundgebung auf dem Markt

Mit Plakaten wie diesem zogen vor längerer Zeit Schüler, begleitet von unterstützenden Erwachsenen, im Rahmen von "Fridays for Future" durch Erkelenz. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Im Rahmen des globalen Klimastreiks findet am Freitag, 19. März, 15 Uhr, auf dem Markt in der Erkelenzer Innenstadt eine Standkundgebung mit Aktionsbild von Fridays for Future statt.