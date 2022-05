Freibäder im Erkelenzer Land : Wie wäre es mit einer Abkühlung?

Der neue Eingang zum Amici Beach ist nahezu fertig, sagt Hauke Bochem.Er wurde neu angelegt, so dass sich der Badesee mit seinen Liegewiesen schneller erreichen lässt. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Erkelenzer Land Es wird heiß, so richtig heiß. Der perfekte Zeitpunkt also, um die Badehose einzupacken und einfach mal abzutauchen. So bereiten sich die Freibäder im Erkelenzer Land derzeit auf die neue Open-Air-Saison vor.