Im Erkelenzer Land : Freibäder und Badeseen öffnen wieder

Der Badesee am Amici Beach in Effeld ist ab Donnerstag wieder zum Schwimmen freigegeben. Foto: Angelika Hahn (aha)

Erkelenzer Land Das Erka-Bad in Erkelenz, Wassenbergs Amici Beach und das Naturseebad Kapbusch öffnen unter strengen Auflagen ihre Tore. Die Besucherzahlen werden deutlich begrenzt. Das Prinzip lautet jeweils: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

(cpas) Pünktlich zur Wochenmitte, wenn die Temperaturen auf bis zu 27 Grad steigen sollen, dürfen die Menschen im Erkelenzer Erka-Bad und am Amici Beach in Effeld wieder schwimmen gehen. Unter strengen Auflagen wird das Erka-Bad bereits am Mittwoch öffnen, der Badesee am Amici Beach ist zum Feiertag am Donnerstag wieder offen.