Schwimmen im Erkelenzer Land : Hier können Sie sich bei der Hitze noch abkühlen

Erkelenzer Land In den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen bei über 25 Grad - von Herbstatmosphäre noch keine Spur. An zwei Stellen gibt es im Erkelenzer Land derzeit im Freien noch die Möglichkeit auf Abkühlung.

Von Herbstwetter ist auch Mitte September noch keine Spur – in den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen bei über 25 Grad. Abkühlen kann man sich im Freien im Erkelenzer Land noch an zwei Orten: Das Erkelenzer Freibad hat weiterhin geöffnet, und zwar noch bis Ende des Monats, jeden Tag von 10 bis 20 Uhr. Offen ist auch der Amici Beach am Effelder Waldsee in Wassenberg. Der öffnet derzeit unter der Woche (außer montags) von 14 bis 22 Uhr seine Pforten, freitags bis sonntags schon ab 12 Uhr. Wichtig: Die Besucherzahl ist wegen der Corona-Pandemie weiterhin begrenzt.