Fred Feiter : Ein Kämpfer für die Erkelenzer Kultur

Fred Feiter ist neuer Kulturbotschafter der Stadt Erkelenz – und bringt für das Ehrenamt zahlreiche Ideen mit. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Fred Feiter ist jetzt Erkelenzer Kulturbotschafter. Der allseits bekannte Strippenzieher hat schon viele Pläne, wie er die Unterhaltungsbranche in der Stadt voranbringen will.

Auch wenn er den Begriff immer wieder ablehnt und er sich lieber im Hintergrund aufhält, kann und muss sich Fred Feiter als „Hans Dampf in allen Gassen“ bezeichnen lassen. Wenn in Sachen Kultur irgendetwas in Erkelenz geschieht, wenn etwas Neues auf den Weg gebracht wird, hat der umtriebige Feiter seine Finger im Spiel. Das war bei der Entwicklung der „Zwölf Zylinder“ mit ihren großen Benefizgalas so, das ist bei der Erkelenzer Musiknacht und Jazz on top nicht anders und hört bei „Pop and Synfonie“ nicht auf. Da wundert es nicht, dass die Stadt Erkelenz und insbesondere die Kultur GmbH Fred Freiter jetzt zum ersten Kulturbotschafter der Kultur GmbH ernannt haben.

„Eigentlich wollte ich das gar nicht“, meint der Wohnraumgestalter und noch nebenberufliche Rentner. Sicherlich sei er viel in Sachen Kultur unterwegs und wolle er nach dem jetzt angepeilten Vorruhestand die Kultur noch ein wenig mehr fördern und vielleicht auch Erkelenz zu einer „eigenständigen Kultur“ verhelfen, aber das sollte ohne großen Aufhebens geschehen. Doch dann hat er doch das Angebot der Kultur GmbH angenommen, allerdings nicht ganz ohne Hintersinn: „Als Kulturbotschafter habe ich mehr Einblick in die Kultur GmbH und kann vielleicht besser Dinge beeinflussen als ein Außenstehender.“

Info Talkrunde wie bei „Inas Nacht“ Talkrunde Nach dem Vorbild der beliebten NDR-Late-Night-Show „Inas Nacht“ schwebt den Kulturbotschafter Fred Feiter ein Erkelenzer Modell vor, bei dem Markus Forg die Rolle des Gastgebers übernimmt. Er soll in regelmäßigen Abständen mit Prominenten und interessanten Gästen aus der Region plaudern. Musikalische Begleitung soll es durch ein Trio geben. Termin Wann es zur ersten „Markus‘ Nacht“ kommt, ist noch in der Schwebe.

In einer kleinen Feierstunde berief die Kultur GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Hans Heiner Gotzen, Kulturmanager Sascha Dücker und Claudia Jansen, den Erkelenzer Ehrennadelträger Feiter zum ersten Kulturbotschafter. „In dem halben Jahr, in dem ich jetzt in Erkelenz für die Kultur aktiv sein darf und mittlerweile über 40 Gespräche mit Brauchtums-, Verbands- oder Vertretern von Musikvereinen und Chören geführt habe, wie auch mit ehrenamtlichen Vertretern oder Vorsitzenden von Vereinen und Einzelpersonen sprach, fiel so sehr oft der Name von Fred Feiter als ‚lebendes Erkelenz-Lexikon‘ und empathischen Netzwerker“, erläutert Dücker die Entscheidung. „So war es für mich fast ein logischer Automatismus ist, ihn einzubinden.“

Gerne erinnerte er sich an die erste Begegnung mit Feiter. „Ich habe ihn schon vor fast 20 Jahren im Zusammenhang mit einer RTL-Produktion für die Zwölf Zylinder kennengelernt, als ich die weitere Entwicklung für mich ja gar nicht absehen konnte. Schon damals fand ich sein Engagement und seine Ideen gut und außergewöhnlich.“ Den lobenden Worten des Kulturmanagers schloss sich Gotzen gerne an: „In einer Zeit, in der Erkelenz mit neuen Konzepten und Aktionen im Bereich Kultur vorangehen will, ist die Einbeziehung von Fred Feiter mehr als sinnvoll und soll vor allem unsere Wertschätzung ausdrücken. Wir sind stolz auf diese Verbindung, welche ohnehin seit Jahren hinter den Kulissen auf wunderbare Weise Bestand hat.“

Der Strippenzieher und Kulissenbauer Feiter steckt voller Ideen, wie er die Erkelenzer Kultur in seinem Sinne vorwärtsbringen möchte. So schwebt ihm ein „Erkelenzer Rat Pack“ nach dem Vorbild des musikalischen „Rat Pack“ mit den amerikanischen Musikgrößen Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin vor. Die Erkelenzer Version soll aus Markus Forg, Torsten Odenthal und Rainer Jennissen bestehen. Diese Sänger haben bereits Sinatra, Roger Cicero und Michael Bublé erfolgreich nachgesungen und sollen es demnächst als „Erkelenzer Rat Pack“ tun, begleitet von einer festen und „fetten“ Big Band. Außerdem schwebt Feiter noch viel „kleine Kultur“ vor. „Es müssen nicht immer die großen Bühne oder das gleißende Scheinwerferlicht sein“, sagt er. Auch wenige bekannte Orte wie etwa der jüdische Friedhof in Lentholt können Schauplätze werden.