Franzosen in Erkelenz Schüler leben die Städtefreundschaft

Ihre Anreise erfolgte unter erschwerten Bedingungen: Weil massive Streiks in ihrer französischen Heimat auch den Bahnverkehr lahmlegten, kamen die Elf- bis 15-Jährigen mit Verspätung und reichlich Komplikationen an ihrem Ziel an. Mit ihren Lehrern sowie Vertretern der Erkelenzer Gastgeber-Schule besuchten sie Bürgermeister Muckel im Rathaus. Im Sitzungssaal durften die Mädchen und Jungen am großen Tisch Platz nehmen, an dem sonst Ratsmitglieder heiß debattieren. „Herzlich willkommen im Wintersportort Erkelenz“, erklärte der Verwaltungschef mit Blick auf die weiße Winterlandschaft mit plötzlichem Schneeeinbruch lachend. Und gestand: „Ich kann leider kein Französisch. In der Schule hatte ich nur Englisch und Latein.“