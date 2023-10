Von Freitag bis Sonntag Französischer Markt lockt nach Erkelenz

Die speziellen Käsesorten, Salamivariationen, bunten Macarons und besonderen Brotsorten finden Jahr für Jahr mehr Anklang, und so war sonntagabends in den vergangenen Jahren mancher Stand restlos ausverkauft. Beim französischen Markt darf auch probiert werden, um dann nach Herzenslust zu schlemmen. Neben Flammkuchen, die frisch aus dem Ofen genossen werden können, werden Crêpes, Pasteten und Terrinen angeboten. Die Sanierungsarbeiten am Markt fordern eine etwas andere Aufstellung der Stände, dem französischen Flair in der Erkelenzer Innenstadt steht jedoch nichts im Wege.