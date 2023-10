Französischer Markt in Erkelenz Lavendelduft und guter Wein

Denn während es am Freitag, dem ersten Markttag, noch ziemlich geschüttet hat, herrscht in Erkelenz am Samstag strahlender Sonnenschein. Perfekt, um gemütlich über den Markt zu spazieren, auf Bierzeltgarnituren dem Arkadenkonzert zu lauschen, dazu ein Wein und ein Flammkuchen nach Elsässer Art. So macht es auch Stephan Jopen, Organisator der Veranstaltung. Erkelenz möge so kleine, feine Veranstaltungen, erklärt er. Ähnlich wie auch das Adventsdorf, hat der französische Markt Flair: Das Sitzen, Schlemmen und Genießen.