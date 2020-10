Französischer Markt in Erkelenz : Frankreich mit allen Sinnen erleben

Erkelenz Der Französische Markt in Erkelenz bot am Wochenende viele ungewöhnliche Leckereien zum Probieren – auch wenn er unter Corona-Regeln stattfand. Musik rundete das Marktgeschehen ab.

Bereits seit zwölf Jahren lockt der Französische Markt traditionell immer im Oktober in die Erkelenzer Innenstadt. „Frankreich zu Gast“ lautete das diesjährige Motto. Es war eine von vielen traditionellen und beliebten Veranstaltungen, die in diesem Jahr nicht in gewohnter Form durchführbar waren. Nichtsdestotrotz wollten die Veranstalter, der Gewerbering Erkelenz und das Stadtmarketing, französisches Flair in die Stadt bringen, es war also zugleich „Französischer Markt mal anders“. Das geänderte Konzept sah vielfältige, kleinere Aktionen an mehreren Orten in der Innenstadt vor, sodass das Hygienekonzept und die Abstandsregeln eingehalten werden konnten und die Besucher einen schönen Tag erlebten. Dazu gehörten Kunst, kulinarische Leckerbissen und Chansons.