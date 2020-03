„Aus dem Winter wächst der junge Frühling“ schreibt uns Olaf Gerhards aus Erkelenz. In diesem Fall macht sich der Frühling sogar in einem Meisenknödel breit. Was für eine gelungene Momentaufnahme! Allerdings ist nicht überliefert, wie die Meisen selbst den frühlingshaften Knödel beurteilen.