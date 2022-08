1097 Tage mussten die Gäste warten, nun ist es wieder so weit. Am Freitagnachmittag ist das Electrisize-Festival 2022 in Erkelenz gestartet. Bis Sonntag erwarten die Veranstalter 40.000 Techno-Fans auf Haus Hohenbusch.

Diese Besucher aus Jülich haben ihren eigenen Torbogen mitgebracht und kurzerhand den „Kleingärtnerverein Electrisize“ gegründet.