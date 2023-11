Geburtsanzeigen und Eheschließungsanmeldung Fortschritte bei der Digitalisierung in Erkelenz

Im Kreis Heinsberg sei Erkelenz Spitzenreiter in Sachen Digitalisierung: „Im interkommunalen Vergleich im Kreis bieten wir die meisten Online-Dienste an“, informierte der Digitalisierungsexperte. Ab dem 1. Januar 2024 soll in der Verwaltung die erste Post eingescannt werden. „Wir werden künftig in einigen Bereichen, wo derzeit horrende Mengen an Papier anfallen, komplett papierlos arbeiten“, sagte Bohmann.