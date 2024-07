Verkauf bis Jahresende Forg Einrichten und Wohnen zieht sich aus Erkelenz zurück

Den Termin für das endgültige Ende habe man sich noch offen gelassen. Mit dem Vermieter stehe man in einem regen Austausch und pflege ein sehr gutes Verhältnis. Vorläufig werden die Öffnungszeiten (mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr) beibehalten, in der letzten Phase aber eventuell erweitert, wie Zoe Forg anmerkt. Die junge Frau hat sich nach dem Abitur an der Möbelfachschule in Köln ausbilden lassen. Polsterkunde und Betriebswirtschaftslehre (BWL) gehörten dort zu den Fächern, die auf dem Stundenplan der Erkelenzer Jungunternehmerin standen. „Es gibt nichts Schöneres, als mit der eigenen Familie zusammen zu arbeiten", sagt sie mit Blick auf ihren bevorstehenden Wechsel nach Jülich.