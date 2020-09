Diskussion mit Politologe : „Erkelenz international“ spricht über Europa

Erkelenz Gedankenaustausch beim Förderverein „Erkelenz international“ in der Oerather Mühle. Zu Gast war der Politologe und Historiker Siebo Janssen. Die Frage stand im Raum, ob die Coronakrise zu einer neuen Solidarität der europäischen Staaten führen kann.

Eine Diskussion und ein gedanklicher Austausch zum Thema „Kann die Krise zu einer neuen Solidarität der europäischen Staaten untereinander führen und was können die Bürger im Kleinen bewirken?“ stand nun auf dem Plan. Diese und noch weitere interessante Fragen diskutierten die Teilnehmer bei einem Gedankenaustausch, zu dem der Förderverein Erkelenz International in die Oerather Mühle eingeladen hatte.

Der Politologe und Historiker Siebo Janssen stand nicht nur zu den zahlreichen Fragen Rede und Antwort, sondern sortierte sie zugleich in den politischen und zeitlichen Kontext der gegenwärtigen Situation in Europa. Hierbei wurde deutlich, wie sehr eine gemeinsame europäische Politik – nicht nur in Corona-Zeiten – oftmals an der erzwungenen Rücksichtnahme auf überparteiliche Vereinbarungen in den einzelnen Mitgliedsländern scheitert.