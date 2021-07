Nach der Flutkatastrophe : Spendendosen in Erkelenzer Innenstadt

Erkelenz Erkelenzer können ab Samstag in zahlreichen Lokalen für Flutopfer spenden. Bis Ende August wollen die Initiatoren damit so viel Geld wie möglich sammeln – die ersten 1500 Euro sind bereits da.

Ab diesem Samstag werden die drei Initiatoren dazu zahlreiche Spendendosen in den Lokalitäten in der Kernstadt und auch in den umliegenden Ortschaften aufstellen. „Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam einen Beitrag dazu leisten können, dass die Aufbauhilfen in den betroffenen Ortschaften so schnell es geht vorangetrieben werden“, sagt Scheuvens zuversichtlich. Da jede Euro helfe, könne so jeder Gast oder Kunde in seinem Lieblingslokal, im Geschäft oder auf der Arbeit eine Spendendose der gemeinsamen Aktion finden. Bocks hat 100 Spendendosen angeschafft, die vor der Verteilung verplombt wurden. Offiziell beginnt die Spendenaktion am 1. August und dauert bis zum Monatsende, was niemanden daran hindern sollte, die Dosen zuvor schon zu füttern. Auch ist es dadurch möglich, bei der „Sommertaverne“ am Wochenende Spenden zu sammeln.