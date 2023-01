Nach tödlichem Unglück in Kückhoven Richter will neues Absturz-Gutachten

Die juristische Aufarbeitung eines Zusammenstoßes zweier Ultraleichtflugzeuge am 17. November 2018 im Bereich des Ultraleicht-Flugplatzes in Kückhoven, bei dem ein 70-jähriger Pilot aus Jülich ums Leben kam und ein 60-jähriger Pilot aus Hürth schwer verletzt wurde, ist auch nach einer Verhandlung am Montag vor dem Landgericht Mönchengladbach noch nicht abgeschlossen. Frühestens am 30. Januar wird Richter Christoph Opdensteinen seinen Beschluss in einem Zivilprozess verkünden. Die Witwe klagt gegen den Mann aus Hürth auf Schadensersatz in Höhe von 26.500 Euro für das zerstörte Flugzeug.