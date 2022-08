Flugplatz in Wanlo​: Ukrainische Kinder aus Erkelenz werden mit Segelflug überrascht​

Erkelenz/Wanlo 40 ukrainische Mädchen und Jungen sind am Samstag der Einladung der Wanloer Segelflieger gefolgt. Der Verein ist bekannt für karitative Aktionen. Für Erwachsene gab es die Möglichkeit, sich bei der Deutschen Bahn zu bewerben.

Für ein paar Stunden die Sorgen um die Familie zu Hause in der südukrainischen 480.000-Einwohner-Stadt Mykolajiw vergessen. Die grenzenlose Freiheit spüren. Natalija Tschernenko zögert. Noch nie ist die 18-Jährige in ein Segelflugzeug geklettert, um in bis zu 1000 Metern Höhe Runden zu drehen. Ihre beste Freundin Viktoriia, deren Mutter die beiden in ihrer vorübergehenden Heimat Erkelenz betreut, muss ihr erst einmal Mut zusprechen. Dann traut Natalija sich.