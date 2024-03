Erkelenzer kämpfen für Flüchtling Perfekt integriert – und trotzdem abgeschoben?

Eigentlich hat sich Sany Mohammed an diesem Dienstagmorgen mit uns verabredet. Es soll sein letzter Tag in Deutschland sein, bevor am Mittwochmorgen um genau 7.30 Uhr die Beamten kommen. Der junge Mann aus Bangladesch ist vor sechs Jahren geflüchtet, über 15 Länder hat ihn seine Flucht nach Deutschland getrieben. Sechs Jahre hat der Staat ihn hier geduldet. Jahre, die Mohammed genutzt hat, um sich voll zu integrieren. Und doch hat der Kreis Heinsberg jetzt entschieden, ihn abzuschieben. Seit Dienstagmorgen ist Mohammed aber nicht mehr erreichbar. „Wir hoffen sehr, dass er keine Dummheit macht“, sagt Jürgen Haida vom Erkelenzer Verein Ankommen e.V verzweifelt.